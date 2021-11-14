Известный певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который стал ведущим звездного балкона вместе с Машей Ефросининой, показал, в каком образе появится на "Танцях з зірками".

Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. После этого он участвовал несколько лет в коллективе "ДиО Фильмы". В 2019-ом году артист начал сольную карьеру.

Так, на этот раз певец опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Владимир Дантес стал ведущим звездного балкона на шоу "Танці з зірками" вместе с Машей Ефросининой. На кадре он показал, в каком образе выйдет в эфир. На нем классические брюки бежевого цвета и рубашка с леопардовым принтом.

"Держитесь крепче", - заинтриговал Владимир Дантес.

Напомним, четвертьфинал "Танців з зірками" пройдет на тему "Любимые песни Дмитрия Монатика".

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