Известный певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который стал ведущим звездного балкона вместе с Машей Ефросининой, показал, в каком образе появится на "Танцях з зірками".
Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. После этого он участвовал несколько лет в коллективе "ДиО Фильмы". В 2019-ом году артист начал сольную карьеру.
Так, на этот раз певец опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Владимир Дантес стал ведущим звездного балкона на шоу "Танці з зірками" вместе с Машей Ефросининой. На кадре он показал, в каком образе выйдет в эфир. На нем классические брюки бежевого цвета и рубашка с леопардовым принтом.
"Держитесь крепче", - заинтриговал Владимир Дантес.
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Напомним, четвертьфинал "Танців з зірками" пройдет на тему "Любимые песни Дмитрия Монатика".
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