Певица Надя Дорофеева показала, как «травмировала» своего мужа, Владимира Дантеса, пытаясь привлечь его внимание во время домашних развлечений.
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась забавным видео на своей странице в ТикТок. На кадрах Дорофеева показала, как они с Дантесом развлекаются дома обычным субботним вечером.
В начале видео Надя забегает в комнату, где Дантес спокойно отдыхает на диване, и начинает очень активно танцевать под его же песню. В какой-то момент певица падает на супруга, однако задевает его коленом, попадая Дантесу прямо между ног.
Певец не выдерживает такого удара, и начинает кататься по дивану, закрывая пострадавшее место руками. Дорофеева смеется и пытается утешить мужа. В конце концов, Владимир и сам начинает смеяться.
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«Когда не знаешь как привлечь его внимание…», - написала на кадрах Дорофеева.
Судя всего пара совсем не скучает друг с другом.
«Когда Вова просит снять тик - ток на его песню, но ты не знаешь как отказать …P.S: зацените мои носки», - обратилась к поклонникам Надя.
Ее фанаты не смогли пройти мимо.
«счастливая семья», «Фаберже разбила», «Носки огонь. Вова держись», «Ахахах, Вова там жив хоть?», «Додошата и Дантесики отменяются», «бедный ваш муж», - пишут люди.
Напомним, Дорофеева показала самый трендовый макияж, заставив трепетать от своей красоты.
Как сообщала Politeka, Дантес придумал новый план для обмана Дорофеевой.
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