"Когда не знаешь как привлечь его внимание"

Певица Надя Дорофеева показала, как «травмировала» своего мужа, Владимира Дантеса, пытаясь привлечь его внимание во время домашних развлечений.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась забавным видео на своей странице в ТикТок. На кадрах Дорофеева показала, как они с Дантесом развлекаются дома обычным субботним вечером.

В начале видео Надя забегает в комнату, где Дантес спокойно отдыхает на диване, и начинает очень активно танцевать под его же песню. В какой-то момент певица падает на супруга, однако задевает его коленом, попадая Дантесу прямо между ног.

Певец не выдерживает такого удара, и начинает кататься по дивану, закрывая пострадавшее место руками. Дорофеева смеется и пытается утешить мужа. В конце концов, Владимир и сам начинает смеяться.

«Когда не знаешь как привлечь его внимание…», - написала на кадрах Дорофеева.

Судя всего пара совсем не скучает друг с другом.

«Когда Вова просит снять тик - ток на его песню, но ты не знаешь как отказать …P.S: зацените мои носки», - обратилась к поклонникам Надя.

Ее фанаты не смогли пройти мимо.

«счастливая семья», «Фаберже разбила», «Носки огонь. Вова держись», «Ахахах, Вова там жив хоть?», «Додошата и Дантесики отменяются», «бедный ваш муж», - пишут люди.

@nadyadorofeeva Когда @vladimirdantes просит снять тик - ток на его песню , но ты не знаешь как отказать … 😂 P.S: зацените мои носки 😂🙆 ♬ Грустные танцы - Vladimir Dantes

Напомним, Дорофеева показала самый трендовый макияж, заставив трепетать от своей красоты.

Как сообщала Politeka, Дантес придумал новый план для обмана Дорофеевой.

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