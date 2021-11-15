Популярную украинскую певицу Надю Дорофееву украинцы раскритиковали за выступление в прямом эфире шоу "Танці з зірками"; большинству не понравилась композиция.

Как пишет Politeka.net, 31-летняя певица Надя Дорофеева получила известность как участница группы "Время и стекло", где пела вместе с Алексеем Завгородним (псевдоним Позитив). После распада группы Надя начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA и уже выпустила несколько хитов. Кроме певческой карьеры Надя – успешный блогер, дизайнер, также она снялась в нескольких фильмах и участвовала в проекте "Танці з зірками", где вместе с Евгением Котом заняла второе место.

Недавно Надя снова вернулась на паркет, но уже чтобы спеть на шоу. Видео выступления певицы опубликовали на официальной странице проекта.

"DOROFEEVA на паркете шоу "Танці з зірками" с песней "Fenomenal" 🔥 это было фантастически🚀", - написали на странице шоу.

На выступление Надя надела латексные красные брюки и черный топ.

Однако некоторым поклонникам не понравилось выступление Нади, о чем они написали в комментариях. Некоторые считают, что исполнительница поет только под фонограмму.

"Что за "дичь"? (смотреть не возможно, а слушать тем более (", "Не разобрала, что она поет 🙈", "Могла бы и вживую спеть", "Надя солнышко ❤️ но музыкальный стиль сейчас у нее не очень((", "Артист одной песни", "Под фонограмму петь и я могу 😂😂😂", "Как всегда под фанеру, она наверняка вживую петь вообще разучилась☹️", "Почему фонограмма?", "Было лучше, когда пела с Позитивом", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Дорофеева после срочной госпитализации показала гематомы на теле: "Медики не могли...".

Напомним, что Дорофеева засветила, как проходит подготовка к "Танцям з зірками": кадры.

A еще Politeka сообщала, что Дорофеева во время сумасшедших танцев зарядила Дантесу по болезненной точке: "Бедный ваш муж".