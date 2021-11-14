Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка є екс-учасницею гурту "Время и Стекло", показала, як готується до виступу на шоу "Танці з зірками".

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру під псевдонімом DOROFEEVA. Як відомо, нещодавно співачка була госпіталізована через серйозне отруєння.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показала, як танцює разом зі своїм балетом і готується до виступу на шоу "Танці з зірками".

"Сьогодні" Танці з зірками"", — повідомила Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, нещодавно артистка різко потрапила в лікарню, через що довелося скасувати її запланований концерт. Причиною госпіталізації стало отруєння.

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