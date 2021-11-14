Популярная певица Надя Дорофеева, которая является экс-участницей группы "Время и Стекло", показала, как готовится к выступлению на шоу "Танці з зірками".

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA. Как известно, недавно певица была госпитализирована из-за серьезного отравления.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показала, как танцует вместе со своим балетом и готовится к выступлению на шоу "Танці з зірками".

"Сегодня "Танці з зірками"", — сообщила Надя Дорофеева.

Напомним, недавно артистка резко попала в больницу, из-за чего пришлось отменить её запланированный концерт. Причиной госпитализации стало отравление.

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