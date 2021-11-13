Кожен твій макіяж краще іншого

Надя Дорофєєва - не тільки співачка, а ще вона - зразок для наслідування мільйонів українців: від уміння поводитися на сцені до вміння вбратися.

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Надя продемонструвала в Instagram стильний лук і підкорила фанатів своєю красою. Крім того, вона розповіла про особливості свого макіяжу.

Дорофєєва надихнула шанувальників на перемоги в світі б'юті, правда, для цього боротися ні з ким не потрібно. Співачка показала фото, де демонструє трендовий макіяж сезону - пробуємо надихнутися для повсякденного лука.

"Для мене супер важливий рівний тон і як фарбовані вії. Люблю, коли вони об'ємні, довгі і, звичайно, без грудочок", - написала Надя.

На фото Дорофєєва демонструє ідеальну чисту шкіру з натяком на тональний крем і нюдової помади з тушшю. Співачка розпустила волосся і вклала їх в природні локони, вона одяглася в сіре пальто і виглядає жіночно і природно. Надя світиться красою.

Шанувальники запевнили Надю, що вона виглядає прекрасно і залишили чимало втішних слів на її адресу: "Дивилася на твої дуже красиві блакитні очі", "Кожен твій макіяж краще іншого", "Розкішна", "Губи шикарні", "Я думала ти Kaylie Jenner - очі все розкажуть".

Не залишились осторонь українські знаменитості, так, під фото можна побачити коментарі Олексія Дурнєва та Ігоря Ласточкіна.

Варто відзначити, днями артистка різко потрапила в лікарню, через що довелося скасувати її запланований концерт. Причиною госпіталізації стало отруєння. Зараз артистка вже вдома, і повертається до звичного ритму життя.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва після термінової госпіталізації розкрила свій діагноз, фото з лікарні.

Як Politeka писала, термінова госпіталізація Дорофєєвої: де суддя "Голосу країни" зараз і в якому стані.

Також Politeka розповідала, Володимир Дантес, чия дружина Дорофєєва опинилася в лікарні, зізнався у брехні.