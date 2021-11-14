Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка є екс-учасницею групи" Время и Стекло", показала, чим закінчилася для неї невдала поїздка до Єгипту.

Як передає Politeka.net, нещодавно 31-річній співачці, котру продюсує Потап, довелося скасувати запланований концерт через різке погіршення самопочуття. Виконавиця потрапила до лікарні з отруєнням.

Пізніше популярна співачка зізналася, що їй довелося провести деякий час під крапельницею, і медики не могли встановити її п'ять разів. Через це у артистки залишився величезний синець на лівій руці.

"Єгипет, я не сумую", - підписала фото Дорофєєва.

Співачка зізналася, що панічно боїться уколів.

Зараз співачка почувається добре. Вона виступає і регулярно виходить на в'язь зі своїми шанувальниками в Instagram.

Також Дорофєєва розповіла, що її дуже підтримали друзі і допомогли пройти це випробування.

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