Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка є екс-учасницею групи" Время и Стекло", показала, чим закінчилася для неї невдала поїздка до Єгипту.
Як передає Politeka.net, нещодавно 31-річній співачці, котру продюсує Потап, довелося скасувати запланований концерт через різке погіршення самопочуття. Виконавиця потрапила до лікарні з отруєнням.
Пізніше популярна співачка зізналася, що їй довелося провести деякий час під крапельницею, і медики не могли встановити її п'ять разів. Через це у артистки залишився величезний синець на лівій руці.
"Єгипет, я не сумую", - підписала фото Дорофєєва.
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Співачка зізналася, що панічно боїться уколів.
Зараз співачка почувається добре. Вона виступає і регулярно виходить на в'язь зі своїми шанувальниками в Instagram.
Також Дорофєєва розповіла, що її дуже підтримали друзі і допомогли пройти це випробування.
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