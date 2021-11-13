"Коли не знаєш як привернути його увагу"

Співачка Надя Дорофєєва показала, як "травмувала" свого чоловіка, Володимира Дантеса, намагаючись привернути його увагу під час домашніх розваг.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася кумедним відео на своїй сторінці в Тікток. На кадрах Дорофєєва показала, як вони з Дантесом розважаються вдома звичайним Суботнім вечором.

На початку відео Надя забігає в кімнату, де Дантес спокійно відпочиває на дивані, і починає дуже активно танцювати під його ж пісню. У якийсь момент співачка падає на чоловіка, проте зачіпає його коліном, потрапляючи Дантесу прямо між ніг.

Співак не витримує такого удару, і починає кататися по дивану, закриваючи постраждале місце руками. Дорофєєва сміється і намагається втішити чоловіка. Зрештою, Володимир і сам починає сміятися.

"Коли не знаєш як привернути його увагу...", - написала на кадрах Дорофєєва.

Судячи всього пара зовсім не сумує один з одним.

"Коли Вова просить зняти Тік - ток на його пісню , але ти не знаєш як відмовити ...P. S: зацініть мої шкарпетки", - звернулася до шанувальників Надя.

Її фанати не змогли пройти повз.

"щаслива сім'я", "Фаберже розбила", "шкарпетки вогонь. Вова Тримайся", "Ахахах, Вова там живий хоч?", "Додошата і Дантесікі скасовуються", "бідний ваш чоловік", - пишуть люди.

@nadyadorofeeva Когда @vladimirdantes просит снять тик - ток на его песню , но ты не знаешь как отказать … 😂 P.S: зацените мои носки 😂🙆 ♬ Грустные танцы - Vladimir Dantes

Нагадаємо, Дорофєєва показала самий трендовий макіяж, змусивши тремтіти від своєї краси.

Як повідомляла Politeka, Дантес придумав новий план для обману Дорофєєвої.

Також Politeka писала, що кошлатий Володимир Дантес здивував незвичайним визнанням в машині.