Надя Дорофеева, которая была солисткой группы "Время и Стекло", выступила на шоу "Танці з зірками", о чем похвасталась бывшая супруга Алексея Потапенко (Потапа) Ирина Горовая.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая, бывшая супруга Алексея Потапенко (Потапа), вместе с ним управляют продюсерским центром Mozgi Entertainment, который продвигал "Время и Стекло", группу, в которой была Надя Дорофеева, а теперь продолжает заниматься продвижением певицы в сольной карьере. Ирина решила показать образ Нади у себя на страничке в Инстаграм, опубликовав кадр в сторис.

На фото Надя была в черно-красном латексном костюме. Звезда стояла у больших занавесок, показывая свой образ. Как можно понять, Дорофеева выступила на "Танцях з зірками", где исполнила свой новый хит Fenomenal.

Фанаты сразу начали обсуждать выступление Нади:

"Божечки!!!!!!!! Это шедевр. Я слушала рано утром в наушниках и мне сразу захотелось надеть что нибудь латексное ( хотя в гардеробе таких вещей нет) и пойти танцевать перед зеркалом", "а вкус и цвет ,мне не нравится. Пока в её исполнение зашла всего одна песня и чисто музыкой ,по-моему она называется "Горит", "К сожалению, кроме Горит, ни одна из ее песен не затрагивает. Такой как у Нади есть голос и потенциал, репертуар не самый лучший, мягко говоря. Жду хорошей песни, где она покажет себя со всей красоты", "Очень странная песня, не разделяю многих восторг", "Один вопрос : Надя ушла из группы, чтобы творить СВОЮ музыку… чем эта песня отличается от репертуара Время Истекло? Образ, музыка, танцы - ничего нового".

Напомним, Надя Дорофеева в латексе оплошала на популярном шоу

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