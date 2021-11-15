Подопечный Нади Дорофеевой Сергей Лазановский, который победил на шоу "Голос страны", заинтриговал новым фото и высказывания на своей странице в соцсети.
Как пишет Politeka.net, 26-летний Сергей Лазановский после проекта артист продолжил радовать своим творчеством, он активно выступает и записывает новые песни. Не забывает Сергей и об Instagram, где делится с поклонниками интересными моментами своей жизни и мыслями.
На новом фото Лазановский позирует на балконе с бокалом в руке.
"Обещая что-то людям, имейте совесть выполнять все до конца. В противном случае, просто молчите", - написал он.
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Реакция на пост артиста была не однозначной. Кто-то обратил внимание на сходство высказывания с популярными в соцсетях цитатами. Другие же выразили свой восторг комментариями: "огонь!», «Класс». Правда. Неведомо. Касались они слов Лазановского или фото.
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