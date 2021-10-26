Сергей Лазановский, который победил на талант-проекте "Голос країни", показал своих родителей, которые сегодня празднуют важную дату.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский является успешным певцом и победителем на "Голосі країни". Звезда ведет Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

На фото был Сергей вместе с родителями в церкви. У них была 30-я годовщина брака и пара решила возобновить свои обещания.

"30 годовщина брака

Сегодня возобновили свои брачные обещания мои лучшие @lazanovska.ivanna @sergiilazanovskii

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Словами не передать, какие это эмоции присутствовать на церемонии бракосочетания родителей

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Родные мои, живите еще очень много лет в паре

Вы моя гордость

В любви я вырос и благодаря вам могу транслировать ее на сцене в своем творчестве

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P.S. Теперь еще", - написал Лазановский.

"Очень крутой пример", "Поздравляю", "Самые лучшие поздравления", "Еще крепкой любви и понимания", "Поздравляю, счастливой семейной жизни родителям на многие лета".

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