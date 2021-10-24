Украинский артист Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", который был в команде экс-солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой, показал новый образ и рассказал о своей ночи.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский является популярным отечественным исполнителем после победы на шоу "Голос країни". За артистом следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм, где он делится всем интересным.

На фото Лазановский позировал в стильных очках и фуражке, смотря в камеру. Сергей, как обычно, был с небольшой бородкой.

"Сегодня приснился сон, в котором незнакомая мне человек сказал очень крутую реплику

Решил поделиться с вами, вдруг пригодится

"Ты особенный, тебя менять не нужно, а только совершенствовать"

Становитесь лучше версии себя каждого нового дня

А что сегодня снилось вам?

Поделитесь, интересно", - написал Лазановский.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Кошмар такой, что никому не пожелаешь", "Что-то приятное".

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский покорил пением прямо на лавочке

А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский на всю страну объявил о своей "болезни"

Также Politeka сообщала, что Лазановский после победы в "Голосі країни" начал терять волосы



