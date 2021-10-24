Украинский артист Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", который был в команде экс-солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой, показал новый образ и рассказал о своей ночи.
Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский является популярным отечественным исполнителем после победы на шоу "Голос країни". За артистом следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм, где он делится всем интересным.
На фото Лазановский позировал в стильных очках и фуражке, смотря в камеру. Сергей, как обычно, был с небольшой бородкой.
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Решил поделиться с вами, вдруг пригодится
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А что сегодня снилось вам?
Поделитесь, интересно", - написал Лазановский.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Кошмар такой, что никому не пожелаешь", "Что-то приятное".
Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский покорил пением прямо на лавочке
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