Украинский певец Сергей Лазановский (RIDNYI), победитель "Голосу країни" в команде Нади Дорофеевой, поделился своим творчеством на странице в Инстаграм.
После победы на шоу Сергей Лазановский стал набирать популярность в Украине, пишет Politeka.net. Сейчас артист развивает свои страницы в Инстаграм и Тик-Ток, что помогает в росте карьеры.
Так, в своем Инстаграм певец разместил видео, на котором поет песню: "Украду твое сердце! Украду твою душу! Украду, заберу и закрою на замок", - исполнил композицию артист. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах Лазановский позировал на улице в одном свитере, а рядом на лавочке находилась гитара.
"Вы же помните о ТикТок? 🙈", - написал певец.
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За 15 минут пост собрал сотни просмотров.
"Молодец", "👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰", "😍😍😍😍", - прокомментировали пользователи сети.
Отметим, Сергей Лазановский в результате победы на шоу получил квартиру в Киеве. Однако недавно певец рассказал, что планирует продать жилье, а вырученные средства вложить в развитие своего творчества.
Сейчас певец живет в Ивано-Франковске.
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