Известный украинский певец Сергей Лазановский, выступающий под псевдонимом RIDNYI, ищет квартиру для аренды в Ивано-Франковске

Как пишет Politeka.net, 26-летний певец, который родом из села Попельники в Ивано-Франковской области, стал победителем музыкального шоу "Голос країни" в команде Нади Дорофеевой. В качестве приза певец, который сейчас поет под псевдонимом RIDNYI, получил возможность выступать на фестивале Atlas Weekend. Кроме этого, Лазановский получил ключи от квартиры в одной из новостроек Киева.

В своем Instagram парень даже показывал свое будущее жилье. Судя по фото, сейчас дом на стадии строительства.

Недавно в своих stories Сергей Лазановский попросил поклонников помочь его с поиском жилья в городе Ивано-Франковск, которое он собрался арендовать.

"Людоньки 🙏 Аренда остается в силе 😉 2 комнатную ищу ближе к центру 😉 Буду благодарен за любую информацию 🙏", - написал певец.

Заметим, что в одном из интервью Лазановский рассказал, что выигранную квартиру в Киеве он продает, а вырученные средства намерен вложить в развитие творчества.

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