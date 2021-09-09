Молодий виконавець Сергій Лазановський здивував кадрами на даху з милою красунею

Як повідомляє Politeka.net, молодий український виконавець, переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірковий красень здивував новим відео, знятим на високому даху.

Як видно, в ролику Сергій позує зі спокусливою красунею в оточенні інших людей. Схоже, це кадри зйомок нового романтичного кліпу артиста. Перед камерою співак з'явився в білосніжних брюках і білій сорочці, поверх якої він надів смугасту жилетку. Дівчина поруч з ним теж в Білому – на ній короткі шорти з прозорими колготками і хитромудра блуза.

У підписі до відео Лазановський написав: "#БІЛЬШЕНЕБА. Coming soon. 17.09.2021. Переходьте на YouTube канал (посилання в шапці профілю) і ставте нагадування". Шанувальники тут же почали коментувати відео артиста, відзначаючи, як сильно вони чекають прем'єри.

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