Победитель шоу "Голос країни" Сергей Лазановский засветился с популярной певицей на публике

Как передает Politeka.net, вчера состоялась презентация проекта "Танці з зірками", где объявляли партнеров звездных участников. На ней присутствовали популярные люди из украинского шоу-бизнеса, среди которых и Сергей Лазановский. Он прославился благодаря своей победе на проекте "Голос країни". Певец активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Сергей Лазановский опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Певец показывает, как проходила презентация шоу "Танці з зірками".

На кадрах видно, как победитель "Голос країни" общается с известной певицей Натальей Могилевской.

Также Сергей опубликовал фото на фоне логотипа "Танці з зірками" и спросил, хотят ли фанаты видеть его в шоу.

"RIDNусики, хотели бы вы меня видеть участником "Танці з зірками"?", - подписал публикацию Сергей Лазановский.в

Поклонники завалили певца приятными словами в комментариях: "Классно, рада за тебя", "Великолепно", "Класс", "Красавчик".

Ранее сообщалось, Лазановский показал свой особняк и малыша, родившегося после его победы на "Голосі країни": "Дома"

Также, победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский грубо обратился к украинцам: "Не тратьте время на..."

Politeka рассказывала, победитель "Голосу країни" Лазановский засветился с малышом на руках: "Как две капли воды"