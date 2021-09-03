Победитель шоу "Голос країни" Сергей Лазановский засветился с популярной певицей на публике
Как передает Politeka.net, вчера состоялась презентация проекта "Танці з зірками", где объявляли партнеров звездных участников. На ней присутствовали популярные люди из украинского шоу-бизнеса, среди которых и Сергей Лазановский. Он прославился благодаря своей победе на проекте "Голос країни". Певец активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Сергей Лазановский опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Певец показывает, как проходила презентация шоу "Танці з зірками".
На кадрах видно, как победитель "Голос країни" общается с известной певицей Натальей Могилевской.
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Также Сергей опубликовал фото на фоне логотипа "Танці з зірками" и спросил, хотят ли фанаты видеть его в шоу.
"RIDNусики, хотели бы вы меня видеть участником "Танці з зірками"?", - подписал публикацию Сергей Лазановский.в
Поклонники завалили певца приятными словами в комментариях: "Классно, рада за тебя", "Великолепно", "Класс", "Красавчик".
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