Певец Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне шоу "Голос країни", показал маленького племянника и дом родителей

Как пишет Politeka.net 26-летний победитель 11 сезона "Голосу країни", который сейчас развивает сольную карьеру под псевдонимом RIDNYI, в начале августа поделился с поклонниками радостной новостью о пополнении в семье. Оказалось, что у старшего брата певца Романа родился второй сын.

В своем Instagram Лазановский часто делится подробностями личной жизни. На этот раз он показал поклонникам родительский двухэтажный дом в селе Попельники Ивано-Франковской области, куда, кстати, приезжала его тренер на "Голосі" Надя Дорофеева вместе с мужем Дантесом.

"Дома", - коротко написал певец.

Певец записал stories, где показал, как играет со старшим племянником, а у него на руках был недавно рожденный второй сын брата.

Старший мальчик вместе с Лазановським играли в "Бэтмена", у малого на лице даже был тематический рисунок. Мальчик играл машинкой, которую невольно поломал.

"Ааа, ты руль туда засунул. И зачем ты его туда засунул?",- спросил Лазановский у племянника.

Ранее Politeka писала, что победитель "Голоса страны" Лазановский в роддоме сообщил о пополнении в семье: "будет еще один артист...".

Напомним, что победитель "Голоса страны" Лазановский засветился с малышом на руках: "как две капли воды".

A еще Politeka сообщала, что победитель "Голоса страны" Лазановский перед тысячами украинцев осуществил свою мечту, появилось видео: "Спасибо...".