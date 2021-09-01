Певец Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне шоу "Голос країни", показал маленького племянника и дом родителей
Как пишет Politeka.net 26-летний победитель 11 сезона "Голосу країни", который сейчас развивает сольную карьеру под псевдонимом RIDNYI, в начале августа поделился с поклонниками радостной новостью о пополнении в семье. Оказалось, что у старшего брата певца Романа родился второй сын.
В своем Instagram Лазановский часто делится подробностями личной жизни. На этот раз он показал поклонникам родительский двухэтажный дом в селе Попельники Ивано-Франковской области, куда, кстати, приезжала его тренер на "Голосі" Надя Дорофеева вместе с мужем Дантесом.
"Дома", - коротко написал певец.
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Певец записал stories, где показал, как играет со старшим племянником, а у него на руках был недавно рожденный второй сын брата.
Старший мальчик вместе с Лазановським играли в "Бэтмена", у малого на лице даже был тематический рисунок. Мальчик играл машинкой, которую невольно поломал.
"Ааа, ты руль туда засунул. И зачем ты его туда засунул?",- спросил Лазановский у племянника.
Ранее Politeka писала, что победитель "Голоса страны" Лазановский в роддоме сообщил о пополнении в семье: "будет еще один артист...".
Напомним, что победитель "Голоса страны" Лазановский засветился с малышом на руках: "как две капли воды".
A еще Politeka сообщала, что победитель "Голоса страны" Лазановский перед тысячами украинцев осуществил свою мечту, появилось видео: "Спасибо...".