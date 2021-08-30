Молодий український співак Сергій Лазановський, який став переможцем вокального шоу "Голос країни", поділився з майбутніми учасниками невеликими секретами
Як повідомляє Politeka.net, відео з порадами артиста з'явилося в Instagram шоу.
«На ваші багаторазові прохання, переможець «Голосу країни-11» Сергій Лазановський @s.lazanovskyi_ridnyi розповів, як вдало пройти кастинг вокального шоу і дав кілька порад, як справити враження про себе на цьому етапі», - підписали відео автори аккаунта.
Лазановський зазначив, що найбільше часу у нього пішло на підготовку до кастингу. Він складав величезний список композицій, з якого вибирав ту пісню, яка підходить йому найкраще.
«Емоція. Не забувайте про те, що на сцені ви артист», - додав виконавець.
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Також Лазановський звернув увагу на хвилювання, яке є у кожного артиста. За словами хлопця, перед виступом потрібно постаратися зібратися і не проявляти хвилювання на сцені.
У коментарях хлопцеві залишили масу відгуків.
"Все абсолютно Так", "Яка гарна дикція", "ти супер", "спасибі за поради", - пишуть користувачі Мережі.
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