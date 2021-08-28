Молодий український співак Сергій Лазановський показав у соцмережі яскраве відео свого виступу

Як повідомляє Politeka.net, молодий український виконавець, переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський, який був у команді Наді Дорофєєвої, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу хлопець поділився з фанатами, що збулася його мрія – він показав на відео, як виступає перед величезним залом глядачів.

Виявилося, що Сергій став учасником великого концерту проекту "Українська пісня", і виступив перед багатотисячним залом зі своєю композицією"Сила моя".

У підписі до ролика Лазановський почав дякувати всім за те, що його місця стала реальністю. Зокрема, особливу подяку співак висловив продюсеру "Голосу країни" Володимиру Завадюку, який, мабуть, доклав руку, щоб Сергій потрапив на цей концерт.

"Радий був стати частиною такого вагомого дійства @ukrsongproject для української культури. Дякую @zavaduk, за те, що допомагає втілювати мої мрії в реальність", - написав Лазановський.

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