Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский появился в компании Нади Дорофеевой

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский стал известен среди украинцев, победив на талант-шоу "Голос країни", где молодой человек был в тиме Нади Дорофеевой. Певец активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото, которое Сергей опубликовал в Инстаграм, Лазановский был в компании Нади Дорофеевой. Парочка прижалась друг к другу, чтобы было удобно сделать селфи. Молодой артист опубликовал несколько снимков, делясь своей радостью. Как можно понять, Сергей был в Аркадии, Одесса.

"4 месяца не видел Надю Дорофееву

Честно?

Ностальгия безумная словах, которые каждый раз слушали с другими участниками перед выходом на сцену

Проект "Голос країни", творит офигенно моменты в жизни

Ну а теперь один из моментов оставлю здесь

Невероятная человек с невероятной внутренней глубиной", - написал Сергей.

Фолловеры поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Клево", "Блин, а я за Одессой, уже выезжаю", "Такие классные", "Два непревзойденных таланта соединились в одном фото".

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