Известный украинский певец Сергей Лазановский неожиданно признался в непростых отношениях с алкоголем
Победитель популярного шоу «Голос країни» объявил о радикальном решении на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, Лазановский заявил, что решил отказаться от алкоголя.
«Мы прервали наши отношения. Знаю, что раньше не рассказывал вам, но иногда встречался с АЛКОГОЛЕМ. Не в больших дозах, и все же было. С сегодняшнего дня, я полностью даю отпор алкогольным напиткам!», - написал певец.
Он рассказал, что делает это по совету своего гастроэнтеролога.
«Больно ли? Абсолютно нет! Больно каждый раз после употребления данных напитков. Для меня здоровье и творческая жизнь важнее таких посиделок», - уверенно завил Лазановский.
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Он добавил, что очень рад тому, что теперь научится говорить «нет» и не будет больше жалеть о сомнительных выборах.
Этот пост исполнитель сопроводил своим фото, на котором он позирует с обнаженным торсом, глядя на бокал шампанского в своих руках.
Поклонники тут же принялись поддерживать Лазановского.
«Красавчик», «Опа, пресс появился», «Очень правильное решение. Здоровье самое главное», «Молодец, твой шаг вдохновляет людей тоже на изменения! Удачки тебе и у тебя все обязательно получится!», - пишут люди.
Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский в красном устроил задорные танцы с красотками.
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