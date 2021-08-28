Молодой украинский певец Сергей Лазановский показал в соцсети яркое видео своего выступления

Как сообщает Politeka.net, молодой украинский исполнитель, победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский, который был в команде Нади Дорофеевой, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз парень поделился с фанатами, что сбылась его мечта – он показал на видео, как выступает перед огромным залом зрителей.

Оказалось, что Сергей стал участником большого концерта проекта "Украинская песня", и выступил перед многотысячным залом со своей композицией "Сила моя".

В подписи к ролику Лазановский принялся благодарить всех за то, что его места стала реальностью. В частности, особую благодарность певец выразил продюсеру "Голосу країни" Владимиру Завадюку, который, видимо, приложил руку, чтобы Сергей попал на этот концерт.

"Рад был стать частью такого весомого действа @ukrsongproject для украинской культуры. Спасибо @zavaduk, за то, что помогает воплощать мои мечты в реальность", - написал Лазановский.

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