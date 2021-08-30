Молодой украинский певец Сергей Лазановский, который стал победителем вокального шоу «Голос страны», поделился с будущими участниками небольшими секретами

Как сообщает Politeka.net, видео с советами артиста появилось в Инстаграм шоу.

«По вашим многократным просьбам, победитель «Голоса страны-11» Сергей Лазановський @s.lazanovskyi_ridnyi рассказал, как удачно пройти кастинг вокального шоу и дал несколько советов, как произвести впечатление о себе на этом этапе», - подписали видео авторы аккаунта.

Лазановский отметил, что больше всего времени у него ушло на подготовку к кастингу. Он составлял огромный список композиций, из которого выбирал ту песню, которая подходит ему лучше всего.

«Эмоции. Не забывайте про то, что на сцене вы артист», - добавил исполнитель.

Также Лазановский обратил внимание на волнение, которое есть у каждого артиста. По словам парня, перед выступлением нужно постараться собраться и не проявлять волнение на сцене.

В комментариях парню оставили массу отзывов.

«Все абсолютно так», «Какая красивая дикция», «Ты супер», «Спасибо за советы», - пишут пользователи сети.

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