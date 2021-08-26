Відомий український співак Сергій Лазановський несподівано зізнався у непростих стосунках з алкоголем

Переможець популярного шоу "Голос країни" оголосив про радикальне рішення на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, Лазановський заявив, що вирішив відмовитися від алкоголю.

"Ми перервали наші стосунки. Знаю, що раніше не розповідав вам, але іноді зустрічався з АЛКОГОЛЕМ. Не в великих дозах, і все ж було. З сьогоднішнього дня день, я повністю даю відсіч алкогольним напоям!", - написав співак.

Він розповів, що робить це за порадою свого гастроентеролога.

"Чи боляче? Абсолютно ні! Боляче кожного разу після вживання даних напоїв. Для мене здоров'я і творче життя важливіше за такі посиденьки", - впевнено завив Лазановський.

Він додав, що дуже радий тому, що тепер навчиться говорити «Ні» і не буде більше шкодувати про сумнівні вибори.

Цей пост Виконавець супроводив своїм фото, на якому він позує з оголеним торсом, дивлячись на келих шампанського в своїх руках.

Шанувальники тут же почали підтримувати Лазановського.

"Красунчик", "Опа, прес з'явився", "дуже правильне рішення. Здоров'я найголовніше", "молодець, твій крок надихає людей теж на зміни! Удачки тобі і у тебе все обов'язково вийде!",- пишуть люди.

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