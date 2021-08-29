Висхідна зірка українського шоу-бізу Сергій Лазановський з'явився з малюком на руках

Як пише Politeka.net, що набирає популярність співак Сергій Лазановський став відомий українцям після перемоги на шоу "Голос країни". Виконавець був у команді Наді Дорофєєвої, а тепер активно займається творчістю. За молодою людиною стежать вже десятки тисяч українців в Instagram, де Сергій регулярно ділиться контентом.

На новому фото Сергій був у смугастій сорочці. На руках у Лазановського був маленький хлопчик-племінник. Малюк посміхався, тримаючись за співака, поки той робив селфі.

"Мій зайченя", - написав Лазановський під фотографією.

Фанати поставили трохи більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Які красиві"," дуже На тебе схожий племінник"," дві краплі води"," які красунчики, люблю вас"," Сергій, вау"," такі милі", " неймовірно схожі. Племінник пішов у дядька".

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