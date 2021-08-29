Восходящая звезда украинского шоу-биза Сергей Лазановский появился с малышом на руках

Как пишет Politeka.net, набирающий популярность певец Сергей Лазановский стал известен украинцам после победы на шоу "Голос країни". Исполнитель был в команде Нади Дорофеевой, а теперь активно занимается творчеством. За молодым человеком следят уже десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где Сергей регулярно делится контентом.

На новом фото Сергей был в полосатой рубашке. На руках у Лазановского был маленький мальчик - племянник. Малыш улыбался, держась за певца, пока тот делал селфи.

"Мой заинька", - написал Лазановский под фотографией.

Фанаты поставили чуть более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие красивые", "Очень на тебя похож племянник", "Две капли воды", "Какие красавчики, люблю вас", "Сережа, вау", "Такие милые", "Невероятно похожи. Племянник пошел в дядю".

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский перед тысячами украинцев исполнил свою мечту, появилось видео

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