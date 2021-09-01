Украинский певец Сергей Лазановский, который победил в "Голосі країни", впечатлил исполнением народной украинской песни

Как передает Politeka.net, артист опубликовал у себя в Инстаграм видео, на котором записал кавер на известную украинскую песню. Он исполнил ее в своей манере, очаровав своих поклонниц.

«Присоединяюсь к челленджу от @m2ukraine # 30хитивнезалежности. Песня "Ой там на горі" стала известной благодаря мультфильму "Жил-был пес" в 1982 году. И останется хитом на века», - подписал видео артист.

В комментариях певцу оставили массу приятных отзывов.

«Ваууууу, супер», «Оххх какой голос», «Лучше тебя никто не споет», «невероятно крутой», «очень хорошо», «Мед на мои уши и душу, спасибо», «У тебя очень красивый голос», «Просто кайф для ушей», - пишут пользователи сети.

Отметим, что после победы в проекте Лазановский активно гастролирует по Украине, участвуя в различных мероприятиях и фестивалях. Также парень очень активен в сети.

Напомним, что Сергей Лазановский рассказал, что необходимо для попадания в шоу: «Не забывайте про…».

Как сообщала Politeka, Лазановский показал свой дом и ребенка, который родился после победы на "Голосі країни".

Также Politeka писала, что Сергей Лазановский грубо обратился к хейтерам: кадры.