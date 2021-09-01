Співак Сергій Лазановський, який переміг в 11 сезоні шоу "Голос країни", показав маленького племінника та будинок батьків
Як пише Politeka.net, 26-річний переможець 11 сезону "Голосу країни", який зараз розвиває сольну кар’єру під псевдонімом RIDNYI, на початку серпня поділився із шанувальниками радісною новиною про поповнення в сім’ї. Виявилося, що в старшого брата співака Романа народився другий син.
У своєму Instagram Лазановський часто ділиться подробицями особистого життя. Цього разу він показав шанувальникам батьківський двоповерховий будинок у селі Попельники Івано-Франківської області, куди, до речі, приїжджала його тренерка на "Голосі" Надя Дорофеєва разом із чоловіком Дантесом.
"Вдома", - коротко написав співак.
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Співак записав stories, де показав, як грається зі старшим племінником, а у нього на руках був нещодавно народжений другий син брата.
Старший хлопчик разом із Лазановським грали в "Бетмена", у малого на обличчі навіть був тематичний малюнок. Хлопчик грався машинкою, яку мимиволі поламав.
"Ааа, ти руль туди засунув. І нащо ти його туди засунув?", - спитав Лазановський у племінника.
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