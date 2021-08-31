Український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", звернувся до хейтерів
Артист активно виступає в різних містах України, але і також встигає вести свої сторінки в соцмережах, пише Politeka.net.
На новому фото співак здивував не тільки зовнішністю, але і своїм зверненням.
Лазановський зробив селфі, направивши телефон на дзеркало. Співак позував, демонструючи свої "кубики" преса, розкривши піджак. Також не можна не звернути уваги на акуратно вистрижену бороду і макіяж.
У пості артист, можна сказати, перейшов на грубість, звернувшись до хейтерів.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Горе прийшло в сім'ю знаменитої актриси, лікарі були безсилі: "8 вересня повинен був виповнитися рік"
Переможець "Голосу країни" і його вагітна дівчина не можуть жити в подарованій квартирі: з'ясувалася причина
Переможницю "Холостяка" Анну Богдан звинуватили в цинічному обмані: що сталося
Ксенія Мішина та Еллерт не змогли приховати правду про свої стосунки, Мережа кипить: "Саша, навіщо ці ігри"
"Творчий процес 🙈
•
Іноді дивуюся всім "знавцям", які точно знають, як буде краще ☺ ️
Так ось, моя вам порада ☺
Не витрачайте час на тупі коменти, а краще проведіть його з користю", - написав співак.
За дві години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Примітно, що в коментарях переможець відомого проекту зізнався - цьому знімку вже два роки.
"Так мене оригінально підписати можеш тільки ти)) 😅 💪 а то все мейк тай мейк))", "розумний мужик поважаю тебе👏 👏", "класний 🔥", "був hot ще до того, як це стало мейнстрімом 😂", - прокоментували шанувальники.
Зазначимо, Сергій Лазановський переміг у проекті в команді співачки Наді Дорофєєвої.
Нагадаємо, переможцю "Голосу країни" Лазановському не дають проходу
А ще Politeka писала, що Лазановський зняв "потоп" в поїзді Укрзалізниці
Також Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський вразив видом у джакузі