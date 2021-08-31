Артист висловив все, що думає

Український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", звернувся до хейтерів

Артист активно виступає в різних містах України, але і також встигає вести свої сторінки в соцмережах, пише Politeka.net.

На новому фото співак здивував не тільки зовнішністю, але і своїм зверненням.

Лазановський зробив селфі, направивши телефон на дзеркало. Співак позував, демонструючи свої "кубики" преса, розкривши піджак. Також не можна не звернути уваги на акуратно вистрижену бороду і макіяж.

У пості артист, можна сказати, перейшов на грубість, звернувшись до хейтерів.

"Творчий процес 🙈

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Іноді дивуюся всім "знавцям", які точно знають, як буде краще ☺ ️

Так ось, моя вам порада ☺

Не витрачайте час на тупі коменти, а краще проведіть його з користю", - написав співак.

За дві години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Примітно, що в коментарях переможець відомого проекту зізнався - цьому знімку вже два роки.

"Так мене оригінально підписати можеш тільки ти)) 😅 💪 а то все мейк тай мейк))", "розумний мужик поважаю тебе👏 👏", "класний 🔥", "був hot ще до того, як це стало мейнстрімом 😂", - прокоментували шанувальники.

Зазначимо, Сергій Лазановський переміг у проекті в команді співачки Наді Дорофєєвої.

Нагадаємо, переможцю "Голосу країни" Лазановському не дають проходу

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