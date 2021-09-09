Молодой исполнитель Сергей Лазановский удивил кадрами на крыше с милой красоткой
Как сообщает Politeka.net, молодой украинский исполнитель, победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик удивил новым видео, снятым на высокой крыше.
Как видно, в ролике Сергей позирует с соблазнительной красоткой в окружении других людей. Похоже, это кадры съемок нового романтического клипа артиста. Перед камерой певец появился в белоснежных брюках и белой рубашке, поверх которой он надел полосатую жилетку. Девушка рядом с ним тоже в белом – на ней короткие шорты с прозрачными колготками и замысловатая блуза.
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В подписи к видео Лазановский написал: "#БОЛЬШЕНЕБА. Coming soon. 17.09.2021. Переходите на YouTube канал (ссылка в шапке профиля) и ставьте напоминания". Поклонники тут же принялись комментировать видео артиста, отмечая, как сильно они ждут премьеры.
Напомним, Победитель "Голосу країни" Лазановский в одних плавках ошеломил фигурой мечты: фото подкачанного красавца.
Как сообщала Politeka, Победитель "Голосу країни" Лазановский поделился откровением в сети: "До сих пор под впечатлением".
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