Украинский певец Сергей Лазановский, который победил в последнем сезоне "Голосу країни", впечатлил поведением в новом видео

Как передает Politeka.net, исполнитель любит снимать видео для Тик Ток. В новом ролике он решил зажечь под хит группы Go-A, с которым они представляли Украину на «Евровидении». Лазановский предстал на видео в рубашке, которую моментально содрал, как только начала играть песня.

Многочисленные поклонницы молодого исполнителя смогли рассмотреть подкачанную фигуру звезды. Лазановский добил фанаток соблазнительными танцами и фильтром, который превратил его в горячего красавца.

Как известно, после победы в «Голосі країни» Лазановский активно гастролирует по Украине, а также пытается поддерживать свою популярность через социальные сети. Он не упускает возможности напомнить о себе, оказываясь в компании известных звезд. На днях артиста увидели в компании Натальи Могилевской.

Напомним, что Лазановский неожиданно показал ребенка, родившегося после его победы на "Голосі країни": фото.

Еще Politeka писала, что Лазановского застукали в компании популярной певицы: "Классно, рада за тебя".

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