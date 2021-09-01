Український співак Сергій Лазановський, який переміг у "Голосі країни", вразив виконанням народної української пісні

Як передає Politeka.net, артист опублікував у себе в Instagram відео, на якому записав кавер на відому українську пісню. Він виконав її у своїй манері, зачарувавши своїх прихильниць.

"Приєднуюся до челенджу від @m2ukraine # 30хітівнезалежності. Пісня "Ой там на горі" стала відомою завдяки мультфільму "Жив-був пес" в 1982 році. І залишиться хітом на століття", - підписав відео артист.

У коментарях співакові залишили масу приємних відгуків.

"Ваууууу, супер", "Оххх який голос", «краще тебе ніхто не заспіває», «неймовірно крутий», «дуже добре», «Мед на мої вуха і душу, спасибі», «у тебе дуже гарний голос», «Просто кайф для вух», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що після перемоги в проекті Лазановський активно гастролює по Україні, беручи участь в різних заходах і фестивалях. Також хлопець дуже активний в мережі.

Нагадаємо, що Сергій Лазановський розповів, що необхідно для потрапляння в шоу: "Не забувайте про...".

Як повідомляла Politeka, Лазановський показав свій будинок і дитину, яка народилася після перемоги на "Голосі країни".

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