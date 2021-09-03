Переможець шоу "Голос країни" Сергій Лазановський засвітився з популярною співачкою на публіці

Як передає Politeka.net, вчора відбулася презентація проєкту "Танці з зірками", де оголошували партнерів зіркових учасників. На ній були присутні популярні люди з українського шоу-бізнесу, серед яких і Сергій Лазановський. Він прославився завдяки своїй перемозі на проєкті "Голос країни". Співак активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Сергій Лазановський опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Співак показує, як проходила презентація шоу "Танці з зірками".

На кадрах видно, як переможець "Голос країни" спілкується з відомою співачкою Наталією Могилевською.

Також Сергій опублікував фото на тлі логотипу "Танці з зірками" і запитав, чи хочуть фанати бачити його в шоу.

"Ridnусікі, хотіли б ви мене бачити учасником "Танці з зірками"?",- підписав публікацію Сергій Лазановський.в

Шанувальники завалили співака приємними словами в коментарях: "Класно, рада за тебе", "Чудово", "Клас", "Красунчик".

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