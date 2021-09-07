Украинский певец Сергей Лазановский, вырвавший победу в "Голосі країни", впечатлил своей фигурой

Как пишет Politeka.net, 26-летний исполнитель после победы в шоу активно занимается своей карьерой, всячески привлекая внимание к своей персоне. Лазановский активно ведет свои социальные сети, создавая поводы для того, чтобы о нем говорили.

На свежем фото исполнитель сфотографировал себя в зеркале, позируя в одних плавках. Он показал, как изменилась его фигура после активных занятий спортом. Фото получилось весьма пикантным, но поклонницы не смогли оставить под ним комплименты, поскольку в сторис нет такой возможности.

«1,5 месяца. Турник, брусья, отжимания», - подписал фото Лазановский.

Добавим, что парень и раньше без капли стеснения срывал с себя рубашку, но такой идеальной формы на старых видео не наблюдалось.

Как известно, Сергей Лазановский стал триумфатором 11 сезона популярного вокального шоу. Парень был в команде дебютантки-судьи Нади Дорофеевой.

Напомним, что Лазановского застукали в компании популярной певицы: "Классно, рада за тебя".

Ранее Politeka писала, что Лазановский поделился откровением: "До сих пор под впечатлением".

A еще Politeka сообщала, что Лазановский не устоял перед Go-A, содрав с себя рубашку.