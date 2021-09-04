Український співак Сергій Лазановський, який переміг в останньому сезоні "Голосу країни", вразив поведінкою в новому відео
Як передає Politeka.net, виконавець любить знімати відео для Тік Ток. У новому ролику він вирішив запалити під хіт групи Go-A, з яким вони представляли Україну на «Євробаченні». Лазановський постав на відео в сорочці, яку моментально здер, як тільки почала грати пісня.
Численні шанувальниці молодого виконавця змогли розгледіти підкачану фігуру зірки. Лазановський добив фанаток спокусливими танцями і фільтром, який перетворив його в гарячого красеня.
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Як відомо, після перемоги в "Голосі країни" Лазановський активно гастролює по Україні, а також намагається підтримувати свою популярність через соціальні мережі. Він не упускає можливості нагадати про себе, опиняючись в компанії відомих зірок. Днями артиста побачили в компанії Наталії Могилевської.
Нагадаємо, що Лазановський несподівано показав дитину, яка народилася після його перемоги на "Голосі країни": фото.
Ще Politeka писала, що Лазановського застукали в компанії популярної співачки:"класно, рада за тебе".
Також Politeka повідомляла, що Лазановський приголомшив кавером на народну пісню: "Кайф для вух".