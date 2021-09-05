Переможець проєкту "Голос країни" Сергій Лазановський показав, як виступав на концерті І заговорив на відверту тему

Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський є популярним виконавцем. Він прославився завдяки своїй перемозі на шоу "Голос країни". Зараз співак активно веде сольну кар'єру і ділиться з шанувальниками в соціальних мережах моментами з життя.

На цей раз Сергій Лазановський опублікував нову серію фотографій на своїй сторінці в Instagram. Це знімки з виступу в Одесі на Всеукраїнському конкурсі краси.

"Коротко про інтим...І досі під враженнями від конкурсу @missbeauty4seasons❤️

Ловіть серію атмосферних фото🙈

Якось вдало спіймали інтимний момент на сцені🥰(обіцяв, що буде коротко😂) І от стало цікаво🧐

Ріднусики, яка із моїх авторських пісень ваша улюблена?👇🏻",- запитав співак.

Шанувальники залишили назви улюблених пісень Сергія в коментарях:"Сила мій🔥! Фото космічний інтимний", "Більше неба", "Більше неба-топ🔥❤️".

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