Победитель проекта "Голос країни" Сергей Лазановский показал, как выступал на концерте и заговорил на откровенную тему

Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский является популярным исполнителем. Он прославился благодаря своей победе на шоу "Голос країни". Сейчас певец активно ведет сольную карьеру и делится с поклонниками в социальных сетях моментами из жизни.

На этот раз Сергей Лазановский опубликовал новую серию фотографий на своей странице в Инстаграм. Это снимки с выступления в Одессе на Всеукраинском конкурсе красоты.

"Коротко об интиме ... • • • До сих пор под впечатлением от конкурса @ missbeauty4seasons❤️ • Ловите серию атмосферных фото🙈 Как-то удачно поймали интимный момент на сцене 🥰 (обещал, что будет коротко 😂) • И вот стало интересно 🧐 Риднусикы, которая из моих авторских песен ваша любимая? 👇🏻", - спросил певец.

Поклонники оставили названия любимых песен Сергея в комментариях: "Сила моя🔥! Фото космически интимные", "Больше неба", "Більше неба - топ🔥❤️".

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