Український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни" в команді Наді Дорофєєвої, показав рідкісне фото

Сергій Лазановський переміг в 11-му сезоні шоу "Голос країни", вигравши квартиру в одному з київських ЖК, пише Politeka.net.

Велику роль у творчості сина зіграла його мама, але також артист не забуває дякувати батька. В одному з нових постів в Instagram співак показав свого улюбленого родича.

Як зазначає Сергій Лазановський, його тато не любить фотографуватися, тому це рідкісне фото з ним.

У пості співак розповів, як багато батько зробив для нього: забезпечив безтурботне життя, побудував будинок з нуля, дав освіту і багато іншого.

"Він зробив все, щоб ми відчували себе захищеними ☺ ️

І так, у нас було багато важких і складних часів, але ми пройшли їх разом!

А знаєте чому? Тому що у нашого організму афігенна "ГОЛОВА" 🥰

Багатослівним не буду ...

Дякую, ТАТО ❤️

Ви мій супергерой і найкрутіший батько у світі 🔥

Обняв ✨", - написав Лазановський.

"Це, напевно, мрія кожного тата або мами, щоб син, прийшовши сказав такі слова ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Твої батьки прекрасні, тому що змогли виховати такого сина 😍", " як ви схожі😍 🔥❤️", "Ви дуже хороші ❤ ️ і твої батьки дуже класні і хороші якщо змогли виростити такого, як ти😆❤️", - прокоментували шанувальники.

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