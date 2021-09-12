"Все, я дзвоню в пожежну"

Сергій Лазановський, який переміг у "Голосі країни 11" зацікавив пікантним знімком, звернувшись до публіки

26-річний івано-франківець, який отримав перемогу у вокальному шоу в команді Наді Дорофєєвої, багато часу зараз приділяє кар'єрі, що злетіла до небес, а також зовнішньому вигляду. Кілька місяців тому хлопець почав посилено займатися на турніках, хвалячись періодично своїми упіхами в Мережі. Тепер в його стрічці часто можна побачити пікантні фото. Останній пост в Instagram не став винятком.

Лазановський виставив кадр, на якому позував у розпахнутій чорній кофті, блиснувши підкачаним торсом, передає Politeka.net.

У підписі молодий артист звернувся до шанувальників: "Кінець... • На календарі 11 вересня, а я не хочу відпускати літо🥺 • Та жартую я🙈 Осінь теж люблю❤️ і восени хочеться тепла🔥 • Ріднусики, піддайте трохи вогнику в коментарях🔥 👇"

Підписники не змусили себе довго чекати, тут же відреагувавши на прохання Сергія:

"Та Почекай, ще бабине літо попереду))"; "Вауууууу🔥 🔥 🔥яка фотка 😍"; "Красунчик 🔥❤️"; "тримай🔥 🔥 🔥"; "все, я дзвоню в пожежну, фотка🔥 😍"; "Шикарно".

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