"Все, я звоню в пожарную"

Сергей Лазановский, победивший в "Голосі країни 11" заинтересовал пикантным снимком, обратившись к публике

26-летний ивано-франковец, получивший победу в вокальном шоу в команде Нади Дорофеевой, много времени сейчас уделяет карьере, взлетевшей до небес, а также внешнему виду. Несколько месяцев назад парень начал усиленно заниматься на турниках, хвастаясь периодически своими упехами в Сети. Тепер в его ленте часто можно увидеть пикантные фото. Последний пост в Инстаграм не стал исключением.

Лазановский выставил кадр, на котором позировал в распахнутой черной кофте, сверкнув подкачанным торсом, передает Politeka.net.

В подписи молодой артист обратился к поклонникам: "Конец... • На календаре 11 сентября, а я не хочу отпускать лето🥺 • Та шучу я🙈 Осень тоже люблю❤️ И осенью хочется тепла🔥 • Роднулечки, поддайте немного огонька в коментарях🔥👇🏻"

Подписчики не заставили себя долго ждать, тут же отреагировав на просьбу Сергея:

"Та подожди, еще бабье лето впереди))"; "Вауууууу🔥🔥🔥какая фотка 😍"; "Красавчик 🔥❤️"; "Держи 🔥🔥🔥"; "Все, я звоню в пожарную фотка🔥😍"; "Шикарно".

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