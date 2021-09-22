Переможець 11 сезону "Голосу країни" Сергій Лазановський продовжує жартувати з приводу своєї закоханості в Лесю Нікітюк

26-річний виконавець родом з Івано-Франківщини намагається всіляко підігрівати інтерес до себе і своєї творчості. Не обходиться без курйозних випадків і заяв. У тому числі і про Лесю Нікітюк.

Як відомо, молодий чоловік після перемоги в шоу в команді Наді Дорофєєвої став активно вести свій блог. У Instagram Лазановський зізнався, що завжди мріяв познайомитися особисто з Лесею Нікітюк. Мрія Лазановського здійснилася, коли ведуча помітила молодого артиста і вони навіть перекидалися кокетливими жартами.

Після цього молодий артист не раз згадував Лесю в забавному Ключі. Цього разу не обійшлося без згадок його стосунків з Лесею.

Лазановський згадав про конкурс набору артистів яни Шемаєвої, професійно відомої як Джеррі Хейл:

"Рідні, ну ви знаєте, що робити. З Лесею Нікітюк нічого не вийшло, може тут спробувати?».

Раніше артист зізнався, що завжди мріяв познайомитися особисто з Лесею Нікітюк. Мрія Лазановського здійснилася, коли ведуча помітила молодого артиста і між ними зав'язався жартівливий флірт по інтернету.

Після артист випустив кліп на пісню «Я кохаю», в якому зізнається Нікітюк у коханні, артист показав кадри «визнання» у своєму Тік-струмі.

На відео можна побачити, як Лазановський відправляє Лесі повідомлення в соцмережі. Потім з'являється повідомлення, що ведуча побачила послання.

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