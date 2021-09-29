Украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни" в команде Нади Дорофеевой, рассказал о своей "болезни" с помощью песни
После победы на известном проекте Сергей Лазановский развивается в творчестве, пишет Politeka.net. Артист делится о своих успехах с поклонниками в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Так, в новой публикации победитель "Голосу країни" поделился кадрами новой видеоработы и песни. Певец позировал на лавочке с гитарой.
"Заболел тобой, ты моя простуда, поднялась в теле температура", - спел исполнитель, объявив на всю страну о своей "болезни".
"Снимайте в ТикТок атмосферные видосики под эту песенку ❤️ ", - написал Лазановский.
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За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.
"Ваууу как нежно 😍😍😍😍😍", "Как красиво", "Файно-файно🔥", "Просто 👑 , очень красиво 💎", "Искренние Дружеские Наилучшие Пожелания!!!🙌👏🔥", "Боже, как это красиво. 😍 @ s.lazanovskyi_ridnyi, спасибо за то, что ты есть. Одним лишь появлением в ленте Инстаграма создаешь классное настроение. Спасибо, родной. 🤗 ♥", - написали пользователи сети.
Отметим, Сергей Лазановский на шоу "Голос країни" выиграл квартиру в Киеве, которую он решил продать и на деньги развиваться в творчестве.
Напомним, победитель "Голоса країни" Лазановский показал редкое фото с отцом и рассказал о нем
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