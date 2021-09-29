Украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни" в команде Нади Дорофеевой, рассказал о своей "болезни" с помощью песни

После победы на известном проекте Сергей Лазановский развивается в творчестве, пишет Politeka.net. Артист делится о своих успехах с поклонниками в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, в новой публикации победитель "Голосу країни" поделился кадрами новой видеоработы и песни. Певец позировал на лавочке с гитарой.

"Заболел тобой, ты моя простуда, поднялась в теле температура", - спел исполнитель, объявив на всю страну о своей "болезни".

"Снимайте в ТикТок атмосферные видосики под эту песенку ❤️ ", - написал Лазановский.

За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Ваууу как нежно 😍😍😍😍😍", "Как красиво", "Файно-файно🔥", "Просто 👑 , очень красиво 💎", "Искренние Дружеские Наилучшие Пожелания!!!🙌👏🔥", "Боже, как это красиво. 😍 @ s.lazanovskyi_ridnyi, спасибо за то, что ты есть. Одним лишь появлением в ленте Инстаграма создаешь классное настроение. Спасибо, родной. 🤗 ♥", - написали пользователи сети.