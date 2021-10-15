Украинский исполнитель Сергей Лазановский, победитель последнего сезона "Голос країни", где певец был в команде Нади Дорофеевой, показал свою проблему.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский стал известным украинцам исполнителем, победив на шоу "Голос країни". Там молодой человек был под патронажем Нади Дорофеевой, бывшей солистки группы "Время и Стекло". Сергей после победы на шоу начал заниматься карьерой певца и уже успел порадовать украинцев своим контентом. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Сергей показал пол, на котором лежало множество волос. Как оказалось, Лазановский 10 раз провел по волосам рукой и они начали выпадать.

"Кажется, время обратиться к трихологу. 10 раз провел рукой по голове и вот такой результат. Высадился", - написал Сергей.

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