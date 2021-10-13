Известный молодой исполнитель Сергей Лазановский удивил кадрами из студии радиостанции, где презентовал свой новый хит.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артист молодой показал кадры из студии киевской радиостанции, куда пришел презентовать свою новую песню "Більше неба".

На кадрах Сергей запечатлен в компании соблазнительной ведущей Кати Красниковой. Сначала артист и ведущая просто мило позируют фотографу для снимка, а затем на видео начинают весело танцевать под новую песню Лазановского. Выглядит все это очень мило и непринужденно.

В подписи к публикации исполнитель написал: "Вчера был еще один крутой эфир на радио @kyivfm. Теперь трек #БІЛЬШЕНЕБА звучит и там. Интересный разговор с невероятной @katya.krasnikova. Ну и ТикТок снять успели тоже". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Сергея, засыпая его комплиментами: "Как классно", "Вау", "Какие классные", "Сергей! Только побед и полный вперед! Ты молодчина! Верю в тебя и твой талант".

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