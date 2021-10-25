Победитель вокального шоу "Голос країни" Сергей Лазановский продолжает активную концертную деятельность под псевдонимом RIDNYI через полгода после окончания проекта.

Как пишет Politeka.net, 26-летний певец, который родом из села Попельники в Ивано-Франковской области, решил попробовать свои силы и принял участие в вокальном шоу "Голос країни".

Так, певец стал победителем проекта в команде Нади Дорофеевой. С момента окончания шоу прошло уже пол года. В своем Instagram певец написал длинный пост по этому поводу. Он поблагодарил свою наставницу Дорофееву и поклонников и сказал, что без колебаний прошел бы этот путь еще раз.

"Жизнь на проекте была разной ✨ И если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, и прожить эти эмоции хотя бы еще раз, то я бы не колеблясь вернулся❤️ я часто пересматриваю ваши видео-реакции на каждый мой проход в следующий этап 😍 они бесценны 🥺 ", - написал певец.

Отметим, что сейчас Сергей продолжает активную концертную деятельность, ездит в разные уголки Украины.

"Болехов, я влюбился❤️

Вы такие крутые, что у меня не хватает слов❣️ Обняяяяллл вас, роднусики✨", - написал Лазановский.

"Побережье, крутые вы 🔥 Солько энергии, что на неделю хватит ❣️ ", - сказал исполнитель о концерте в селе Побережье.

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