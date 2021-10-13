Відомий молодий виконавець Сергій Лазановський здивував кадрами зі студії радіостанції, де презентував свій новий хіт.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець, переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу артист молодий показав кадри зі студії Київської радіостанції, куди прийшов презентувати свою нову пісню "Більше неба".

На кадрах Сергій зображений в компанії спокусливої ведучої Каті Краснікової. Спочатку артист і ведуча просто мило позують фотографу для знімка, а потім на відео починають весело танцювати під нову пісню Лазановського. Виглядає все це дуже мило і невимушено.

У підписі до публікації Виконавець написав: "Вчора був ще один крутий ефір на радіо @kyivfm. Тепер трек #БІЛЬШЕНЕБА звучить і там. Цікава розмова з неймовірною @katya.krasnikova. Ну і Тікток зняти встигли теж". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію Сергія, засинаючи його компліментами: "Як класно", "Вау", "Які класні", "Сергій! Тільки перемог і повний вперед! Ти молодчина! Вірю в тебе і твій талант".

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