Український артист Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", який був у команді екс-солістки групи "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої, показав новий образ і розповів про свою ніч.

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський є популярним вітчизняним виконавцем після перемоги на шоу "Голос країни". За артистом стежать десятки тисяч фанатів в Instagram, де він ділиться всім цікавим.

На фото Лазановський позував в стильних окулярах і кашкеті, дивлячись в камеру. СЕРГІЙ, як завжди, був з невеликою борідкою.

"Сьогодні приснився сон, в якому незнайома мені людина сказала дуже круту репліку

Вирішив поділитися з вами, раптом стане в нагоді

"Ти особливий, тебе міняти не потрібно, а тільки вдосконалювати"

Ставайте краще версії себе кожного нового дня

А що сьогодні снилося вам?

Поділіться, цікаво", - написав Лазановський.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Кошмар такий, що нікому не побажаєш", "щось приємне".

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський підкорив співом прямо на лавочці

А ще Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський на всю країну оголосив про свою "хворобу"

Також Politeka повідомляла, що Лазановський після перемоги в "Голосі країни" почав втрачати волосся



