Український артист Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", який був у команді екс-солістки групи "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої, показав новий образ і розповів про свою ніч.
Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський є популярним вітчизняним виконавцем після перемоги на шоу "Голос країни". За артистом стежать десятки тисяч фанатів в Instagram, де він ділиться всім цікавим.
На фото Лазановський позував в стильних окулярах і кашкеті, дивлячись в камеру. СЕРГІЙ, як завжди, був з невеликою борідкою.
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А що сьогодні снилося вам?
Поділіться, цікаво", - написав Лазановський.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Кошмар такий, що нікому не побажаєш", "щось приємне".
Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський підкорив співом прямо на лавочці
А ще Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський на всю країну оголосив про свою "хворобу"
Також Politeka повідомляла, що Лазановський після перемоги в "Голосі країни" почав втрачати волосся