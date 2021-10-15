Український виконавець Сергій Лазановський, переможець останнього сезону "Голос країни", де співак був у команді Наді Дорофєєвої, показав свою проблему.

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський став відомим українцям виконавцем, перемігши на шоу "Голос країни". Там молодий чоловік був під патронажем Наді Дорофєєвої, колишньої солістки групи "Время и Стекло". Сергій після перемоги на шоу почав займатися кар'єрою співака і вже встиг порадувати українців своїм контентом. Не забуває Лазановський і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс Сергій показав підлогу, на якій лежало безліч волосся. Як виявилося, Лазановський 10 разів провів по волоссю рукою і вони почали випадати.

"Здається, час звернутися до трихолога. 10 разів провів рукою по голові і ось такий результат. Висадився", - написав Сергій.

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