Відомий український співак Сергій Лазановський, який виступає під псевдонімом RIDNYI, шукає квартиру для оренди в Івано-Франківську

Як пише Politeka.net, 26-річний співак, який родом із села Попельники в Івано-Франківській області, став переможцем музичного шоу "Голос країни" у команді Наді Дорофєєвої. У якості призу співак, який зараз співає під псевдонімом RIDNYI, отримав можливість виступати на фестивалі Atlas Weekend. Окрім цього, Лазановський отримав ключі від квартири в одній із новобудов Києва.

У своєму Instagram хлопець навіть показував своє майбутнє житло. Судячи з фото, зараз будинок на стадії будівництва.

Нещодавно у своїх stories Сергій Лазановський попросив шанувальників допомогти його із пошуком житла в місті Івано-Франківськ, яке він зібрався орендувати.

"Людоньки🙏 Оренда залишається в силі😉 2-ох кімнатну шукаю ближче до центру 😉 Івано-Франківськ❤️ Буду вдячний да будь-яку інформацію🙏", - написав співак.

Зауважимо, що в одному із інтерв’ю Лазановський розповів, що виграну квартиру в Києві він продає, а виручені кошти має намір вкласти у розвиток творчості.

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