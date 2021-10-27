Известный певец и победитель вокального шоу "Голос країни" Сергей Лазановский показал кадры со свадьбы родителей.

Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский является популярным исполнителем. Он прославился благодаря своей победе на шоу "Голос країни".

Так, на этот раз певец опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах он показывает подготовку к свадебной церемонии, которая проходит в храме. Родители Лазановского - Сергей и Иванна празднуют 30 лет.

"Спасибо богу. За 30 лет супружеской жизни моих родителей, сегодня провели службу на возобновление супружеских обязанностей", - заявил Сергей Лазановский.

"На этом моменте было много мурашек и слез", - рассказал певец.

"Быть на свадьбе у родителей - это сумасшедшее чувство радости", - поделился эмоциями Лазановский.

"А теперь семейный просмотр свадьбы родителей. В 1991 году, они первые в селе, кто женился в независимой Украине. Тогда начали традицию целовать флаг. В то время камера - огромная редкость, но спасибо, что тогда им это удалось сделать", - рассказал Сергей Лазановский.

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